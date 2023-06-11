Первые после переизбрания зарубежные визиты Эрдоган совершит в Северный Кипр и Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен осуществить свои первые зарубежные визиты после переизбрания на выборах 28 мая в турецкую часть Кипра и Азербайджан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet Daily News.

Во время своего первого визита 12 июня Эрдоган встретится с президентом Северного Кипра Эрсином Татаром и премьер-министром Уналом Устелем.

После встречи тет-а-тет и рабочего обеда Эрдоган проведет совместную пресс-конференцию с Татаром в президентском дворце в Никосии.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения и развитие событий в восточном Средиземноморье.

13 июня во время визита в Баку Эрдоган также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время встречи Эрдоган и Алиев обменяются мнениями относительно региональных и международных событий, включая шаги, которые необходимо предпринять для развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским.

Во время разговора лидеры обсудили развитие событий в российско-украинской войне. Среди прочего, Эрдоган предложил создать комиссию с участием "экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для детального расследования взрыва на Каховской дамбе".