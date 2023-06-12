На "Рамштайні" обговорюватимуть деталі "літакової коаліції" – Резніков

На зустрічі у форматі "Рамштайн" 15 червня обговорюватимуть, зокрема, підготовку українських пілотів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє "Європейська правда".

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків", – наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони у Telegram.

За його словами, це питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

Резніков додав, що на засіданні обговорять також все, "що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії".

"Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", – додав глава Міноборони.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомляв, що на засіданні у форматі "Рамштайн" Вільнюс оголосить більше інформації про новий пакет допомоги для України.