На "Рамштайн" будут обсуждать детали "самолетной коалиции" - Резников

На встрече в формате "Рамштайн" 15 июня будут обсуждать, в частности, подготовку украинских пилотов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Европейская правда".

"В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов", – приводит слова Резникова пресс-служба Минобороны в Telegram.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции.

Резников добавил, что на заседании обсудят также все, "что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии".

"Эта война это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", – добавил глава Минобороны.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что после встречи в формате "Рамштайн" Вильнюс сообщит больше деталей о новом пакете помощи для Украины.