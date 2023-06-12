Ядерні держави нарощують інвестиції у свої ядерні арсенали – SIPRI

Кількість оперативних ядерних озброєнь почала зростати у світі в міру реалізації довгострокових планів модернізації та розширення збройних сил країн.

Про це йдеться у щорічнику Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє "Європейська правда".

За даними SIPRI, всі ядерні держави прискорили темпи нарощування ядерного озброєння. У своєму щорічному звіті дослідники попереджають про збільшення кількості оперативної ядерної зброї.

"Ми дрейфуємо в один з найнебезпечніших періодів в історії людства", – заявив директор SIPRI Ден Сміт.

Він закликав відновити ядерну дипломатію і посилити міжнародний контроль над ядерною зброєю.

Згідно зі звітом, дев'ять ядерних держав – США, Росія, Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль – продовжують модернізацію своїх ядерних арсеналів.

За оцінками SIPRI, з початку 2022 року до початку 2023 року глобальний запас ядерних боєголовок продовжував зменшуватися майже на 200 одиниць, до приблизно 12 512 одиниць. З іншого боку, кількість діючих ядерних боєзарядів збільшиться на 86 одиниць і становитиме 9576 одиниць. У своєму дослідженні SIPRI розрізняє запаси, готові до використання, і загальні запаси. Останні також включають застарілу ядерну зброю і ту, що призначена для виведення з експлуатації.

Близько 2 000 боєголовок перебувають у стані підвищеної бойової готовності, головним чином у Росії та США. Вони зберігаються або в ракетах, або на базах військово-повітряних сил, де також дислокуються ядерні бомбардувальники.

За даними дослідників проблем миру, Росія і США разом володіють майже 90 відсотками всієї ядерної зброї. Їхні арсенали залишалися стабільними у 2022 році, хоча прозорість значно знизилася після початку війни проти України. Британський уряд також більше не оголошував публічно кількість ядерної зброї у 2022 році.

Директор SIPRI Сміт зазначив, що збільшення запасів не можна пояснити війною в Україні, оскільки розробка нових боєголовок займає більше часу. Крім того, країни з найбільшим збільшенням запасів не є безпосередньо зачепленими війною.

Більша частина поточного збільшення пов'язана зі збільшенням Китаєм своїх запасів ядерних боєголовок з 350 до 410. Дослідники очікують, що арсенал Китаю продовжить зростати, і до кінця десятиліття країна матиме щонайменше стільки ж МБР, скільки США чи Росія. 2022 року Індія і Пакистан також представили і продовжили розробку нових типів систем доставки ядерних боєзарядів. Індійська зброя тепер розрахована на більшу дальність, в тому числі на таку, що може досягати цілей на території Китаю, підозрюють дослідники.

SIPRI із занепокоєнням звертає увагу на загальне посилення риторики держав щодо важливості ядерної зброї. Північна Корея також продовжує розглядати свою військову ядерну програму як центральний елемент своєї стратегії безпеки. За оцінками дослідників, країна вже зібрала близько 30 боєголовок і має достатньо матеріалу для створення до 70 боєголовок.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.