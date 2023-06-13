Білий дім про контрнаступ України: Бойові дії тривають, але від оцінок ми утримаємось

У Білому домі заявили, що "очевидно, що Україна розпочала контрнаступальні операції, але поки відмовились дати їм оцінку.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Очевидно, що бої під час наступальних операцій відбуваються, тут жодних сумнівів немає. Але оцінювати їх має президент Зеленський, а не ми. І також, безумовно, справа Збройних сил України говорити про втрати і здобутки за окремий день", – сказав він.

Кірбі додав, що США зосередяться на тому, щоб "Україна могла досягти успіху на полі бою".

Зокрема, він підтвердив, що у Вашингтоні готують нову військову допомогу для України.

"Я думаю, що дуже-дуже скоро ви побачите ще кілька додаткових пакетів допомоги від Сполучених Штатів", – зазначив він.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.