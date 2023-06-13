У 2022 році на шляху до Європи загинуло найбільше мігрантів за останні 5 років

Кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри наводить проєкт Міжнародної організації з міграції, що займається темою зниклих мігрантів.

За оцінками проєкту, у 2022 році на цих міграційних шляхах загинуло найбільше мігрантів з 2017 року, коли нарахували 4255 смертей.

Підсумок 2022 року – 3789 зареєстрованих випадків загибелі – на 11% вищий за показники попереднього року.

Мігранти, загиблі на шляху з Близького Сходу та півночі Африки до Європи, складають більше половини усіх смертей мігрантів, зареєстрованих проєктом по всьому світу.

Левова частка – понад 2700 осіб – загинули саме на морських шляхах з цих регіонів до Європи.

Реальна кількість загиблих може бути набагато більшою.

Нагадаємо, найгучнішою трагедією цього року стала загибель мігрантів у лютому біля берегів південного італійського регіону Калабрія – внаслідок аварії човна потонули щонайменш 76 людей.

Італія у квітні оголосила надзвичайний стан у сфері імміграції після "різкого зростання" потоків мігрантів через Середземне море.