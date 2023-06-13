В 2022 году на пути в Европу погибло больше всего мигрантов за последние 5 лет

Количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивают в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры приводит проект Международной организации по миграции, занимающийся темой пропавших мигрантов.

По оценкам проекта, в 2022 году на этих миграционных путях погибло больше всего мигрантов с 2017 года, когда насчитали 4255 смертей.

Итог 2022 года – 3789 зарегистрированных случаев гибели – на 11% выше показателей предыдущего года.

Мигранты, погибшие на пути с Ближнего Востока и севера Африки в Европу, составляют более половины всех смертей мигрантов, зарегистрированных проектом по всему миру.

Львиная доля – более 2700 человек – погибли именно на морских путях из этих регионов в Европу.

Реальное количество погибших может быть гораздо больше.

Напомним, самой громкой трагедией этого года стала гибель мигрантов в феврале у берегов южного итальянского региона Калабрия – в результате аварии лодки утонули по меньшей мере 76 человек.

Италия в апреле объявила чрезвычайное положение в сфере иммиграции после "резкого роста" потоков мигрантов через Средиземное море.