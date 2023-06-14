Парламент Грузії у другому читанні ухвалив проєкт про "деолігархізацію" попри застереження

Парламент Грузії у другому читанні проголосував за законопроєкт про "деолігархізацію", який раніше Венеційська комісія Ради Європи закликала не ухвалювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

"За" проголосував 81 депутат, двоє висловилися "проти".

На розгляд було винесено той варіант законопроєкту, який доопрацювали і змінили ще у квітні, на підставі проміжних рекомендацій Венеційської комісії.

Згідно із законопроєктом, олігархом вважається особа, якщо вона бере участь у політичному житті, впливає на ЗМІ та володіє значними економічними ресурсами. У проєкті записано визначення всіх трьох критеріїв.

У керівній партії "Грузинська мрія" заявили, що відмовляться від закону "Про деолігархізацію", тільки якщо відповідну рекомендацію прибере з 12 пунктів Єврокомісія.

"Щойно Єврокомісія зніме зі своїх 12 пунктів зауваження про деолігархізацію, у лютому (наступного року) ми теж скасуємо цей закон", – заявив голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе.

Також він стверджував, що підходи Єврокомісії та Венеційської комісії суперечать один одному.

У політсилі заявили, що до кінця місяця ухвалить закон в остаточному, третьому читанні, але дали час Єврокомісії, і набуття ним чинності відтерміновують до 1 березня наступного року.

Напередодні Венеційська комісія опублікувала остаточний висновок, згідно з яким закликала владу Грузії не ухвалювати законопроєкт "Про деолігархізацію", який раніше змінили з урахуванням попередніх рекомендацій.

Улітку 2022 року Європейська комісія у своїх 12 рекомендаціях для Грузії закликала "здійснити курс на "деолігархізацію", подолавши надмірний вплив особистих інтересів на економічне, політичне й суспільне життя".

Влада Грузії у відповідь розробила законопроєкт "Про деолігархізацію", який після рекомендацій Венеційської комісії відправила на доопрацювання.