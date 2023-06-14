Парламент Грузии во втором чтении принял проект о "деолигархизации", несмотря на предостережения

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал за законопроект о "деолигархизации", который ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала не принимать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

"За" проголосовал 81 депутат, двое высказались "против".

На рассмотрение был вынесен тот вариант законопроекта, который доработали и изменили еще в апреле, на основании промежуточных рекомендаций Венецианской комиссии.

Согласно законопроекту, олигархом считается лицо, если оно участвует в политической жизни, влияет на СМИ и обладает значительными экономическими ресурсами. В проекте записано определение всех трех критериев.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что откажутся от закона "О деолигархизации", только если соответствующую рекомендацию уберет из 12 пунктов Еврокомиссия.

"Как только Еврокомиссия снимет из своих 12 пунктов замечание о деолигархизации, в феврале (следующего года) мы тоже отменим этот закон", – заявил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Также он утверждал, что подходы Еврокомиссии и Венецианской комиссии противоречат друг другу.

В политсиле заявили, что до конца месяца примут закон в окончательном, третьем чтении, но дали время Еврокомиссии, и вступление его в силу откладывают до 1 марта следующего года.

Накануне Венецианская комиссия опубликовала окончательное заключение, согласно которому призвала власти Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации", который ранее изменили с учетом предыдущих рекомендаций.

Летом 2022 года Европейская комиссия в своих 12 рекомендациях для Грузии призвала "осуществить курс на "деолигархизацию", преодолев чрезмерное влияние личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь".

Власти Грузии в ответ разработали законопроект "О деолигархизации", который после рекомендаций Венецианской комиссии отправили на доработку.