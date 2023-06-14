Столтенберг: Ми ще не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним у війні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

Про це він заявив на пресконференції у середу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Це досі початкові дні (контрнаступу. – Ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", – сказав Столтенберг.

Але він додав, що українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій. За словами Столтенберга, прогрес України на полі бою зміцнить переговорну позицію Києва.

"Що більше досягне Україна, то більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", – додав генсек.

За його словами, прогрес України демонструє, що підтримка НАТО робить реальну різницю на полі бою.

Раніше Столтенберг заявив, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.