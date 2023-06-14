Столтенберг: Мы еще не знаем, станет ли контрнаступление поворотным в войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы о том, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Это до сих пор начальные дни (контрнаступления. – Ред.), и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", – сказал Столтенберг.

Но он добавил, что украинские войска продвигаются вперед и освобождают больше оккупированных территорий. По словам Столтенберга, прогресс Украины на поле боя укрепит переговорную позицию Киева.

"Чем больше достигнет Украина, тем больше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире", – добавил генсек.

По его словам, прогресс Украины демонстрирует, что поддержка НАТО делает реальную разницу на поле боя.

Ранее Столтенберг заявил, что наступление украинских сил на оккупированные Россией территории востока и юга Украины показало первые признаки успеха.