Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах розпочнуться улітку.

Про це він сказав на пресконференції у середу перед засіданням міністрів оборони НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейськлї правди".

"Союзники дали чітко зрозуміти, що навчання (українських пілотів. – Ред.) почнуться незабаром, цього літа", – сказав генсек, не конкретизувавши детальніше часові рамки.

Столтенберг підкреслив, що це питання фігуруватиме на засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться в Брюсселі в четвер.

"Це (навчання українських пілотів. – Ред.) відкриває можливість поставки літаки", – додав Столтенберг.

Коли і як розпочнуться безпосередні поставки винищувачів, ще належить узгодити, додав генсек.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявила, що українські льотчики можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли щонайменше вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.