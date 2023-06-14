Обучение украинских пилотов на истребителях вскоре начнется – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что обучение украинских пилотов на западных истребителях начнется летом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду перед заседанием министров обороны НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Союзники дали четко понять, что учения (украинских пилотов. – Ред.) начнутся вскоре, этим летом", – сказал генсек, не конкретизировав подробнее временные рамки.

Столтенберг подчеркнул, что этот вопрос будет фигурировать на заседании в формате "Рамштайн", которое состоится в Брюсселе в четверг.

"Это (обучение украинских пилотов. – Ред.) открывает возможность доставки самолеты", – добавил Столтенберг.

Когда и как начнутся непосредственные поставки истребителей, еще предстоит согласовать, добавил генсек.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства уже этим летом.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли по меньшей мере восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.