Єврокомісія вимагає від Google продати частину рекламного бізнесу через можливе порушення конкуренції

Єврокомісія вимагає від технологічного гіганта Google продати частину рекламного бізнесу у зв’язку з можливими порушеннями конкуренції у використанні технології.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

У попередньому висновку за результатом розслідування від 2021 року Єврокомісія дійшла висновку, що для вирішення проблеми з невідповідністю антимонопольному законодавству ЄС компанія має відмовиться від частини своїх послуг.

Єврокомісія з червня 2021 року досліджувала, чи відповідає Google порушив європейські правила конкуренції, надаючи перевагу власній рекламній технології перед конкурентами.

"Google представляє інтереси і покупців, і продавців. І водночас компанія задає правила щодо того, як зійдуться попит і пропозиція", – зазначила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Google може оскаржити висновок до фінального рішення. У компанії вже заявили, що не погоджуються з висновком Єврокомісії.

"Наші рекламні технології допомагають інтернет-сайтам і застосункам фінансувати свій контент, і дозволяють малим та великим компаніям ефективно виходити на нових клієнтів", – заявив Ден Тейлор, віцепрезидент Google з питань реклами.

ЄС вже штрафував Google на загальну суму близько 8 млрд євро за підсумками трьох антимонопольних розслідувань, у тому числі щодо операційної системи Android і рекламних сервісів. Компанія оскаржує усі три.

Нагадаємо, Єврокомісія висунула антимонопольні звинувачення також компанії Meta.