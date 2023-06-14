Еврокомиссия требует от Google продать часть рекламного бизнеса из-за возможного нарушения конкуренции

Еврокомиссия требует от технологического гиганта Google продать часть рекламного бизнеса в связи с возможными нарушениями конкуренции в использовании технологии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

В предварительном заключении по результатам расследования от 2021 года Еврокомиссия пришла к выводу, что для решения проблемы с несоответствием антимонопольному законодательству ЕС компания должна отказаться от части своих услуг.

Еврокомиссия с июня 2021 года исследовала, соответствует ли Google нарушил европейские правила конкуренции, отдавая предпочтение собственной рекламной технологии перед конкурентами.

"Google представляет интересы и покупателей, и продавцов. И в то же время компания задает правила относительно того, как сойдутся спрос и предложение", – отметила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Google может обжаловать заключение до финального решения. В компании уже заявили, что не согласны с выводом Еврокомиссии.

"Наши рекламные технологии помогают интернет-сайтам и приложениям финансировать свой контент, и позволяют малым и крупным компаниям эффективно выходить на новых клиентов", – заявил Дэн Тейлор, вице-президент Google по вопросам рекламы.

ЕС уже штрафовал Google на общую сумму около 8 млрд евро по итогам трех антимонопольных расследований, в том числе в отношении операционной системы Android и рекламных сервисов. Компания оспаривает все три.

Напомним, Еврокомиссия выдвинула антимонопольные обвинения также компании Meta.