Угорщина оголосила в розшук ексдепутата, засудженого за шпигунство на користь РФ

Окружний суд Будапешта видав європейський і міжнародний ордер на арешт Бейли Ковача – колишнього депутата Європарламенту й експредставника угорської партії "Йоббік", засудженого за шпигунство на користь РФ і фінансові злочини.

Про це суд повідомив у середу, пише "Європейська правда".

Як нагадав суд, раніше Ковача і ще трьох людей визнали винними у справі про шпигунство проти інституцій Європейського Союзу та злочинах, пов’язаних із фінансовим шахрайством. Політика засудили до п’яти років ув’язнення і заборони займатись громадською діяльністю на 10 років.

У вересні 2022 року суд Будапешта оголосив Ковача в національний розшук, оскільки він не почав відбувати покарання, а правоохоронці не змогли забезпечити його примусовий привід.

"З огляду на це і на основі наявної інформації про те, що засуджений може перебувати за кордоном, Окружний суд Будапешта 13 червня 2022 року видав… європейський та міжнародний ордер на арешт щодо засудженого для примусового відбування ним накладеного вироку", – йдеться в повідомленні.

Бейла Ковач – депутат Європейського парламенту до 2019 року та колишній член у минулому ультраправої партії "Йоббік", де отримав прізвисько KGBéla через тісні зв’язки з Росією. Відомо, що Ковач був "офіційним спостерігачем" на псевдореферендумі у Криму у 2014 році, після чого Україна заборонила йому в’їзд.

Згідно з обвинувальним актом, Ковач займався створенням політичного угруповання в ЄС для підриву його політики на догоду інтересам Росії.

За даними угорських ЗМІ, зараз опальний угорський політик живе у Москві, хоча його адвокат раніше цього року заявляв, що не знає, де той перебуває.