Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ

Окружной суд Будапешта выдал европейский и международный ордер на арест Бейлы Ковача – бывшего депутата Европарламента и экс-представителя венгерской партии "Йоббик", осужденного за шпионаж в пользу РФ и финансовые преступления.

Об этом суд сообщил в среду, пишет "Европейская правда".

Как напомнил суд, ранее Ковача и еще трех человек признали виновными по делу о шпионаже против институтов Европейского Союза и преступлениях, связанных с финансовым мошенничеством. Политика приговорили к пяти годам заключения и запрету заниматься общественной деятельностью на 10 лет.

В сентябре 2022 года суд Будапешта объявил Ковача в национальный розыск, поскольку он не начал отбывать наказание, а правоохранители не смогли обеспечить его принудительный привод.

"Учитывая это и на основе имеющейся информации о том, что осужденный может находиться за рубежом, Окружной суд Будапешта 13 июня 2022 года выдал... европейский и международный ордер на арест в отношении осужденного для принудительного отбывания им наложенного приговора", – говорится в сообщении.

Бейла Ковач – депутат Европейского парламента до 2019 года и бывший член в прошлом ультраправой партии "Йоббик", где получил прозвище KGBéla из-за тесных связей с Россией. Известно, что Ковач был "официальным наблюдателем" на псевдореферендуме в Крыму в 2014 году, после чего Украина запретила ему въезд.

Согласно обвинительному акту, Ковач занимался созданием политической группировки в ЕС для подрыва его политики в угоду интересам России.

По данным венгерских СМИ, сейчас опальный венгерский политик живет в Москве, хотя его адвокат ранее в этом году заявлял, что не знает, где тот находится.