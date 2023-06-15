У Литві розпочали розслідування через антисемітські заяви депутата Сейму

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування у зв'язку з публікаціями депутата Сейму Ремігіюса Жемайтайтіса про євреїв.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця литовської генпрокуратури Єлена Мартінонене, повідомляє LRT.

Розслідування розпочато за фактом публічного підбурювання до ненависті щодо будь-якої нації, раси, етнічної, релігійної чи іншої групи людей.

Цього тижня Жемайтайтіс опублікував у Facebook кілька антисемітських заяв: він був обурений візитом прем'єр-міністерки Інгриди Шимоніте до Ізраїлю, а також звинуватив євреїв у засланнях і вбивствах литовців.

Голова Громади євреїв Литви Фаїна Куклянські сказала, що держава має відреагувати на заяви депутата і вжити заходів щодо запобігання антисемітизму.

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен розцінила висловлювання депутата як продовження підбурювань і провокацій.

Жемайтайтіс вже не вперше потрапляє у скандал через антисемітські висловлювання. У травні литовський депутат, коментуючи знесення палестинської школи неподалік від Вифлеєма, він прирівняв дії Ізраїлю з агресією Владіміра Путіна проти України.

Нагадаємо, у травні поліція Амстердама заарештувала 154 футбольних вболівальників, які співали антисемітських пісень у метро.