В Литве начали расследование из-за антисемитских заявлений депутата Сейма

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с публикациями депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса о евреях.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь литовской генпрокуратуры Елена Мартинонене, сообщает LRT.

Расследование начато по факту публичного подстрекательства к ненависти в отношении любой нации, расы, этнической, религиозной или иной группы людей.

На этой неделе Жемайтайтис опубликовал в Facebook несколько антисемитских заявлений: он был возмущен визитом премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль, а также обвинил евреев в ссылках и убийствах литовцев.

Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски сказала, что государство должно отреагировать на заявления депутата и принять меры по предотвращению антисемитизма.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен расценила высказывания депутата как продолжение подстрекательств и провокаций.

Жемайтайтис уже не впервые попадает в скандал из-за антисемитских высказываний. В мае литовский депутат, комментируя снос палестинской школы неподалеку от Вифлеема, он приравнял действия Израиля с агрессией Владимира Путина против Украины.

Напомним, в мае полиция Амстердама арестовала 154 футбольных болельщиков, которые пели антисемитские песни в метро.