На "Рамштайні" запропонували створити ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом

Естонія та Люксембург підготують проєкт зі створення в межах формату "Рамштайн" ІТ-коаліції, яка зосередиться на кіберзахисті України.

Про це глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив у четвер під час спілкування з українськими журналістами після зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

За словами міністра, ідею створити таку коаліцію запропонувала Україна, а Естонія та Люксембург погодились взяти на себе лідерство у ній.

Вони "підготують проєкт, задачі і бачення, і запропонують іншим партнерам приєднатися", зазначив міністр.

Ця коаліція зосередиться на кіберзахисті України.

"Всі розуміють, що потрібно посилювати… з точки зору безпеки і оборони наші спроможності і в сфері ІТ, кіберзахисту", – сказав міністр.

Він підкреслив, що утворення цієї коаліції у майбутньому дозволить приєднатися до неї тим країнам, які "з певних політичних причин не можуть приєднатись до якоїсь коаліції (в рамках "Рамштайну". – Ред.), яка надає летальну зброю".

Резніков також розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16.