На "Рамштайне" предложили создать ИТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом

Эстония и Люксембург подготовят проект по созданию ИТ-коалиции в рамках формата Рамштайн, эта коалиция сосредоточится на киберзащите Украины.

Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в четверг во время общения с украинскими журналистами после встречи в формате "Рамштайн" и заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

По словам министра, идею создать такую коалицию предложила Украина, а Эстония и Люксембург согласились взять на себя лидерство в ней.

Они "подготовят проект, задачи и видение и предложат другим партнерам присоединиться", отметил министр.

Эта коалиция сосредоточится на киберзащите Украины.

"Все понимают, что нужно усиливать… с точки зрения безопасности и обороны наши способности и в сфере ИТ, киберзащиты", – сказал министр.

Он подчеркнул, что образование этой коалиции в будущем позволит присоединиться к ней тем странам, которые "по определенным политическим причинам не могут присоединиться к какой-либо коалиции (в рамках "Рамштайна". – Ред.), которая предоставляет летальное оружие".

Резников также раскрыл детали договоренностей учений украинских пилотов и инженеров на F-16.