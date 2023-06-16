У Молдові остерігаються спалаху холери після підриву Каховської ГЕС

У Молдові Національне агентство громадського здоров'я (ANSP) побоюється спалахів різних захворювань після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Агентство повідомило, що стежить за епідемічною ситуацією не тільки в Молдові, а й в Україні.

Згідно з останніми даними, поки що не зареєстровано жодного випадку холери.

"Водночас через інтенсивну міграцію населення зберігається ризик завезення в Молдову холери та інших захворювань", – попередили в агентстві.

Як зазначили в ANSP, після прориву дамби і затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин. Усе це підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися водним шляхом, – кишкових інфекцій, гепатиту, ботулізму, холери та навіть сибірської виразки, а також тих, які можуть переносити гризуни, – лептоспірозу та туляремії.

Також агентство закликало громадян, які виїжджають до Одеси або на узбережжя Чорного моря, дотримуватися рекомендацій місцевої влади щодо води, дотримуватися гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, а в разі виявлення в себе симптомів хвороби одразу звертатися до лікаря.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.