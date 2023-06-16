В Молдове опасаются вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС

В Молдове Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) опасается вспышек различных заболеваний после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Агентство сообщило, что следит за эпидемической ситуацией не только в Молдове, но и в Украине.

Согласно последним данным, пока не зарегистрировано ни одного случая холеры.

"В то же время из-за интенсивной миграции населения сохраняется риск завоза в Молдову холеры и других заболеваний", – предупредили в агентстве.

Как отметили в ANSP, после прорыва дамбы и затопления огромной территории в воду попало много опасных веществ. Все это повышает риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться водным путем, – кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы, а также тех, которые могут переносить грызуны, – лептоспироза и туляремии.

Также агентство призвало граждан, выезжающих в Одессу или на побережье Черного моря, придерживаться рекомендаций местных властей относительно воды, соблюдать гигиену, тщательно мыть овощи и фрукты, а в случае обнаружения у себя симптомов болезни сразу обращаться к врачу.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

В Еврокомиссии, говоря о виновной стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.