Президент Болгарії звільнив генпрокурора через провали у боротьбі з корупцією

Президент Болгарії Румен Радев звільнив головного прокурора країни на тлі громадського гніву через його нездатність боротися з корупцією на високому рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Радев підписав указ про звільнення Івана Гешева з посади після того, як Вища судова рада раніше цього тижня проголосувала за його звільнення за "підрив престижу судової влади". У рішенні йдеться про його висловлювання під час пресконференції з вимогою усунути "політичне сміття" з парламенту.

52-річний Гешев, який перебував на півдорозі свого семирічного терміну, мав широкі повноваження з нагляду за роботою всіх прокурорів. Але з моменту свого призначення він зіткнувся з протестами людей, які звинувачували його в тому, що він захищає корумпованих політиків і бізнесменів замість того, щоб притягати їх до відповідальності.

Його призначення у 2019 році, коли він був єдиним кандидатом на цю посаду, вважалося результатом політичної підтримки з боку тодішньої правлячої партії ГЕРБ. Його звільнення відбулося після угоди між ГЕРБ та її головним політичним конкурентом, реформістською партією "Ми продовжуємо зміни", яка різко виступила проти дій Гешева.

Гешев став першим генеральним прокурором у посткомуністичній історії Болгарії, якого офіційно звільнили з впливової посади, і деякі аналітики вважають цей крок успіхом громадянського суспільства.

Ще в грудні минулого року член Палати представників США від Республіканської партії Воррен Девідсон закликав Міністерство фінансів США вжити заходів проти генпрокурора Болгарії за "корупційні дії", що загрожують "стабільності і безпеці союзників по НАТО в Європі".

Ситуація загострилась на тлі формування нового, проєвропейського уряду в Болгарії, після чого Гешев почав публічно розкривати невідомі подробиці гучних справ.

Найбільш показовим випадком став так званий "Барселонагейт" – розслідування, порушене проти багаторічного прем’єра, лідера партії ГЕРБ Бойка Борисова, у зв’язку з виявленою в нього нерухомістю в Барселоні.