В Іспанії розслідують причетність прем’єра Болгарії до схеми з відмивання грошей – ЗМІ

Поліція Каталонії і антикорупційна прокуратура розслідують можливу причетність прем’єра Болгарії Бойко Борисова до схеми "міжнародного відмивання грошей" з кінцевою точкою у Барселоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала іспанська газета El Periodico.

Кінцевим бенефіціаром схеми є Борислава Йовчева, колишня болгарська модель, ймовірно пов'язана з Борисовим. Йовчева разом з батьком входили до складу двох підприємств у Барселоні Numin Invest SL і EMA BGS SL, які з 2013 року отримали більше 5 млн євро. За даними слідства, кошти надходили від нерезидентів Іспанії.

Повідомляється, що 20 березня 2019 року поліція Каталонії отримала скаргу від болгарської неурядової організації MC BUUP (Об'єднаний Громадянський рух Болгарії), в якій повідомлялося про ймовірну злочинну змову. У скарзі стверджувалося, що Йовчева з родиною живуть у розкішній віллі і цьому сприяли її ймовірні відносини з прем'єр-міністром Болгарії.

У будинку також прописана дитина, єдиним законним опікуном якого є Йовчева. Дані про батька дитини відсутні. У скарзі, яка поклала початок розслідуванню, стверджується, що Борисов міг мати стосунки з колишньою моделлю. Сам він це заперечує.

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Дізнавшись про розслідування, розпочате в Барселоні, газета 13 лютого зробила у цій справі запит в офіс Борисова, але відповіді не отримала.

Поліція Каталонії перевіряє декларації про доходи Борисова, оскільки в скарзі вказується, що гроші, отримані компаніями в Барселоні, можуть бути "пов'язані з незадекларованими коштами високопоставлених чиновників болгарського уряду", в тому числі прем’єра.