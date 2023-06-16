Президент Польщі звернувся до КС щодо суперечливого закону, у якому ЄС бачить порушення

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Конституційного суду щодо перевірки на відповідність основному закону двох положень закону про Комісію з розслідування російського впливу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Поправки, внесені Дудою, стосуються положення про звільнення юристів та юрисконсультів від таємниці та розгляд адміністративними судами оскаржень рішень комісії.

Зокрема, у поданні зауважують, що визначений порядок розгляду у комісії тією мірою, якою допускаються слухання щодо фактів, на які поширюється адвокатська таємниця, викликає сумніви у конституційності.

Також викликає сумніви модель, за якою особа, щодо якої комісія винесла рішення, може оскаржувати його в адмінсуді.

Раніше стало відомо, що колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.

Перед цим президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".