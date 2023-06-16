Президент Польши обратился в КС относительно противоречивого закона, в котором ЕС видит нарушения

Президент Польши Анджей Дуда обратился в Конституционный суд относительно проверки на соответствие основному закону двух положений закона о Комиссии по расследованию российского влияния.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Поправки, внесенные Дудой, касаются положения об освобождении юристов и юрисконсультов от тайны и рассмотрение административными судами обжалований решений комиссии.

В частности, в представлении отмечают, что определенный порядок рассмотрения в комиссии в той мере, в которой допускаются слушания по фактам, на которые распространяется адвокатская тайна, вызывает сомнения в конституционности.

Также вызывает сомнения модель, по которой лицо, в отношении которого комиссия вынесла решение, может обжаловать его в админсуде.

Ранее стало известно, что коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с законом о создании комиссии по расследованию российского влияния.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил в пятницу, что предлагает срочные поправки к противоречивому закону о российском влиянии, который он подписал на этой неделе и который вызвал критику со стороны США и Европейского Союза.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

По мнению оппонентов, закон призван устранить Дональда Туска с политической сцены перед парламентскими выборами или по крайней мере унизить его в глазах избирателей. Отсюда название закона в Польше – "lex Туск".