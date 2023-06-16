Посольство РФ у Молдові роздає "соціальну допомогу" десяткам жителів Гагаузії у доларах США

З молдовської Гагаузії повідомляють, що близько 50 місцевих мешканців отримали гроші від посольства Росії, нібито як соціальну допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналися журналісти молдовського Nokta.

Помітивши біля виконкому Гагаузії значну кількість людей 14 червня, журналісти вирішили розібратися, що відбувається. З’ясувалося, що люди прийшли отримати російські гроші, при цьому, видають їх у доларах.

Гроші – від 100 до 500 доларів США – складали у прозорі файли на столі, люди підходили за ними з паспортами та залишали розписки про отримання.

Керівник Ради старійшин Гагаузії Василь Арнаут пояснив, що російське посольство раз на рік за посередництва Ради старійшин роздає грошову допомогу вразливим категоріям населення за заявками, які можна подати на підставі довідок про стан здоров’я, доходи, склад сім’ї та місце проживання. Отримувачів посольство визначає на свій розсуд.

За словами Арнаута, загалом цього року виплати отримають 120 людей.

В Управлінні охорони здоров’я Гагаузії прокоментували, що нічого не знають про механізм оформлення таких виплат від Росії і цим опікується Рада старійшин.

Василь Арнаут також поскаржився, що раніше з Росії передавали допомогу у вигляді медичного обладнання, але зараз через війну її призупинили. За його словами, практика адресної фінансової допомоги від Росії для місцевих мешканців існує останні 10 років, та що подібну допомогу пропонують також Туреччина і Азербайджан.

Посольство Росії ще не відповіло на запит видання.

Нагадаємо, Гагаузія – автономний регіон Молдови із дуже сильними проросійськими настроями. Нещодавно у Гагаузії пройшли вибори башкана (регіонального лідера), на яких перемогла кандидатка від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул.

Детально про особливості цього регіону і вибори читайте у статті Росія програє башкана Додону: як Гагаузія стала полем битви агентів РФ у Молдові