Посольство РФ в Молдове раздает "социальную помощь" десяткам жителей Гагаузии в долларах США

Из молдавской Гагаузии сообщают, что около 50 местных жителей получили деньги от посольства России, якобы в качестве социальной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнали журналисты молдавского Nokta.

Заметив возле исполкома Гагаузии значительное количество людей 14 июня, журналисты решили разобраться, что происходит. Выяснилось, что люди пришли получить "социальную помощь" от России, однако выдают её в долларах.

Деньги – от 100 до 500 долларов США – складывали в прозрачные файлы на столе, люди подходили за ними с паспортами и оставляли расписки о получении.

Руководитель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут пояснил, что российское посольство раз в год при посредничестве Совета старейшин раздает денежную помощь уязвимым категориям населения по заявкам, которые можно подать на основании справок о состоянии здоровья, доходах, составе семьи и месте жительства. Получателей посольство определяет по своему усмотрению.

По словам Арнаута, всего в этом году выплаты получат 120 человек.

В Управлении здравоохранения Гагаузии прокомментировали, что ничего не знают о механизме оформления таких выплат от России и этим занимается Совет старейшин.

Василий Арнаут также пожаловался, что ранее из России передавали помощь в виде медицинского оборудования, но сейчас из-за войны ее приостановили. По его словам, практика адресной финансовой помощи от России для местных жителей существует последние 10 лет, и что подобную помощь предлагают также Турция и Азербайджан.

Посольство России еще не ответило на запрос издания.

Напомним, Гагаузия – автономный регион Молдовы с очень сильными пророссийскими настроениями. Недавно в Гагаузии прошли выборы башкана (регионального лидера), на которых победила кандидат от пророссийской партии "Шор" Евгения Гуцул.

Подробно об особенностях этого региона и выборах читайте в статье Россия проигрывает башкана Додону: как Гагаузия стала полем битвы агентов РФ в Молдове