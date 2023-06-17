Білий дім не підтвердив, що Байден закликав Столтенберга залишитися генсеком НАТО

У Білому домі прокоментували інформацію, що з’явилася в ЗМІ про те, що президент США Джо Байден особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря НАТО.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речниці Білого дому Олівія Далтон, повідомляє "Європейська правда".

"Я не маю сьогодні жодних оновлень, якими могла би поділитися з вами. Але я лише скажу, що, як сказав сам президент останніми днями, НАТО ще ніколи не був таким сильним і єдиним, як сьогодні, завдяки тому, що керівництво Сполучених Штатів та інші члени Альянсу об'єдналися і тісно співпрацюють над Україною і над іншими питаннями в усьому світі", – зазначила вона.

Далтон наголосила, що Байден "повністю довіряє"Столтенбергу.

"Але що стосується будь-яких майбутніх змін, то, безумовно, Сполучені Штати залишатимуться в тісному контакті зі своїми партнерами і членами Альянсу і досягнуть консенсусного рішення щодо цього. Я не маю жодних новин, якими б я могла поділитися з вами сьогодні з цього приводу", – додала представниця Білого дому.

Напередодні норвезькі ЗМІ повідомили, що Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень Столтенберга через труднощі з обранням наступника.

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