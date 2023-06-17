Белый дом не подтвердил, что Байден призывал Столтенберга остаться генсеком НАТО

В Белом доме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Джо Байден лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря НАТО.

Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает "Европейская правда".

"Я не имею сегодня никаких обновлений, которыми могла бы поделиться с вами. Но я лишь скажу, что, как сказал сам президент в последние дни, НАТО еще никогда не был таким сильным и единым, как сегодня, благодаря тому, что руководство Соединенных Штатов и другие члены Альянса объединились и тесно сотрудничают над Украиной и над другими вопросами во всем мире", – отметила она.

Далтон подчеркнула, что Байден "полностью доверяет" Столтенбергу.

"Но что касается любых будущих изменений, то, безусловно, Соединенные Штаты будут оставаться в тесном контакте со своими партнерами и членами Альянса и достигнут консенсусного решения по этому поводу. У меня нет никаких новостей, которыми бы я могла поделиться с вами сегодня по этому поводу", – добавила представительница Белого дома.

Накануне норвежские СМИ сообщили, что Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.