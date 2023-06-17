У Швейцарії загорілася і впала повітряна куля: семеро постраждалих
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Субота, 17 червня 2023, 18:21
Субота, 17 червня 2023, 18:21
Вранці у суботу, 17 червня, у швейцарській комуні Хюненберг під час зльоту загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого постраждали семеро осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 24 heures.
За повідомленням місцевої прокуратури, внаслідок інциденту чотири жінки і троє чоловіків у віці від 28 до 62 років отримали поранення. У трьох з них – серйозні опіки.
Рятувальники, які прибули на місце падіння, швидко загасили пожежу. Постраждалих доставили до лікарні службою швидкої допомоги та приватними особами.
Причина аварії поки невідома. Про інцидент поінформовано Федеральну прокуратуру Швейцарії.
Нагадаємо, 5 червня біля словацького села Дольний Гричов розбився невеликий літак, внаслідок чого загинув пілот.
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