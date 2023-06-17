У Швейцарії загорілася і впала повітряна куля: семеро постраждалих

Вранці у суботу, 17 червня, у швейцарській комуні Хюненберг під час зльоту загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 24 heures.

За повідомленням місцевої прокуратури, внаслідок інциденту чотири жінки і троє чоловіків у віці від 28 до 62 років отримали поранення. У трьох з них – серйозні опіки.

polizei-schweiz.ch

polizei-schweiz.ch

Рятувальники, які прибули на місце падіння, швидко загасили пожежу. Постраждалих доставили до лікарні службою швидкої допомоги та приватними особами.

Причина аварії поки невідома. Про інцидент поінформовано Федеральну прокуратуру Швейцарії.

Нагадаємо, 5 червня біля словацького села Дольний Гричов розбився невеликий літак, внаслідок чого загинув пілот.