В Швейцарии загорелся и упал воздушный шар: семеро пострадавших
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Суббота, 17 июня 2023, 18:21
Суббота, 17 июня 2023, 18:21
Утром в субботу, 17 июня, в швейцарской коммуне Хюненберг во время взлета загорелся и упал воздушный шар, в результате чего пострадали семь человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24 heures.
По сообщению местной прокуратуры, в результате инцидента четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 62 лет получили ранения. У трех из них – серьезные ожоги.
Спасатели, прибывшие на место падения, быстро потушили пожар. Пострадавших доставили в больницу службой скорой помощи и частными лицами.
Причина аварии пока неизвестна. Об инциденте проинформирована Федеральная прокуратура Швейцарии.
Напомним, 5 июня возле словацкого села Дольный Гричов разбился небольшой самолет, в результате чего погиб пилот.
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