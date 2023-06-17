В Швейцарии загорелся и упал воздушный шар: семеро пострадавших

Утром в субботу, 17 июня, в швейцарской коммуне Хюненберг во время взлета загорелся и упал воздушный шар, в результате чего пострадали семь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24 heures.

По сообщению местной прокуратуры, в результате инцидента четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 62 лет получили ранения. У трех из них – серьезные ожоги.

polizei-schweiz.ch

polizei-schweiz.ch

Спасатели, прибывшие на место падения, быстро потушили пожар. Пострадавших доставили в больницу службой скорой помощи и частными лицами.

Причина аварии пока неизвестна. Об инциденте проинформирована Федеральная прокуратура Швейцарии.

Напомним, 5 июня возле словацкого села Дольный Гричов разбился небольшой самолет, в результате чего погиб пилот.