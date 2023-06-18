У Тбілісі ураганний вітер здув на трасу фрагмент басейну з даху елітної висотки

Під час грози, що накрила столицю Грузію вдень у неділю, потужний шквал вітру зірвав з даху елітної багатоповерхівки великий шматок конструкції басейну, розташованого на її даху, він впав на проїжджу частину.

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

Потужна злива з громом та ураганним вітром тривала зовсім недовго, але накоїла збитків – у багатьох районах Тбілісі є поламані дерева та пошкоджені лінії електропередач, деякі мешканці міста скаржаться на вибиті вікна.

Найгучнішим епізодом стало падіння з даху елітної висотки з апартаментами King David частини конструкції басейну довжиною близько 10 метрів – конструкція впала на проїжджу частину.

Знімок з екрана

Травмованих внаслідок інциденту немає. З відео з місця інциденту схоже, що незначні пошкодження отримало одне авто.

Знімок з екрана

У березні несподіваний сильний шторм у приморських містах Грузії спричинив загибель однієї людини.