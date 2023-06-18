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У Тбілісі ураганний вітер здув на трасу фрагмент басейну з даху елітної висотки

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Неділя, 18 червня 2023, 16:39

Під час грози, що накрила столицю Грузію вдень у неділю, потужний шквал вітру зірвав з даху елітної багатоповерхівки великий шматок конструкції басейну, розташованого на її даху, він впав на проїжджу частину. 

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда". 

Потужна злива з громом та ураганним вітром тривала зовсім недовго, але накоїла збитків – у багатьох районах Тбілісі є поламані дерева та пошкоджені лінії електропередач, деякі мешканці міста скаржаться на вибиті вікна.

Найгучнішим епізодом стало падіння з даху елітної висотки з апартаментами King David частини конструкції басейну довжиною близько 10 метрів – конструкція впала на проїжджу частину. 

 
Знімок з екрана

Травмованих внаслідок інциденту немає. З відео з місця інциденту схоже, що незначні пошкодження отримало одне авто.

 
Знімок з екрана

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