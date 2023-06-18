В Тбилиси ураганный ветер сдул на трассу фрагмент бассейна с крыши элитной высотки

Во время грозы, накрывшей столицу Грузии днем в воскресенье, мощный шквал ветра сорвал с крыши элитной многоэтажки большой кусок конструкции бассейна, расположенного на ее крыше, он упал на проезжую часть.

Об этом сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

Мощный ливень с громом и ураганным ветром длился совсем недолго, но натворил убытков – во многих районах Тбилиси есть поломанные деревья и поврежденные линии электропередач, некоторые жители города жалуются на выбитые окна.

Самым громким эпизодом стало падение с крыши элитной высотки с апартаментами King David части конструкции бассейна длиной около 10 метров – конструкция упала на проезжую часть.

Снимок с экрана

Травмированных в результате инцидента нет. По видео с места инцидента похоже, что незначительные повреждения получило одно авто.

Снимок с экрана

В марте неожиданный сильный шторм в приморских городах Грузии привел к гибели одного человека.