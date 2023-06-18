Двоє людей добралися з РФ до Фінляндії морем: попросили притулку

Двоє людей через Фінську затоку човном дісталися до територіальних вод Фінляндії і після зустрічі з прикордонниками попросили про притулок.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Особи, громадянство яких не уточнюють, вранці у суботу перетнули морський кордон між Росією та Фінляндією у Фінській затоці, повідомила керівниця командного центру берегової охорони у Фінській затоці Йоона Кастрен.

Прикордонники зупинили човен та висунули їм звинувачення у порушенні держкордону, розпочато попереднє розслідування. Обоє попросили про притулок у Фінляндії.

Водночас, кримінальний кодекс Фінляндії не передбачає покарання за порушення держкордону, якщо підозрюваний у порушенні подає клопотання про надання притулку.

Зазначають, що раніше у червні було два таких випадки на сухопутному кордоні у Південній Карелії – двоє людей перетнули східний кордон з Росії і попросили про притулок.

Як повідомлялося, новий уряд Фінляндії не планує відкривати кордон для російських туристів.