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Двоє людей добралися з РФ до Фінляндії морем: попросили притулку

Неділя, 18 червня 2023, 18:12

Двоє людей через Фінську затоку човном дісталися до територіальних вод Фінляндії і після зустрічі з прикордонниками попросили про притулок. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Особи, громадянство яких не уточнюють, вранці у суботу перетнули морський кордон між Росією та Фінляндією у Фінській затоці, повідомила керівниця командного центру берегової охорони у Фінській затоці Йоона Кастрен.

Прикордонники зупинили човен та висунули їм звинувачення у порушенні держкордону, розпочато попереднє розслідування. Обоє попросили про притулок у Фінляндії. 

Водночас, кримінальний кодекс Фінляндії не передбачає покарання за порушення держкордону, якщо підозрюваний у порушенні подає клопотання про надання притулку. 

Зазначають, що раніше у червні було два таких випадки на сухопутному кордоні у Південній Карелії – двоє людей перетнули східний кордон з Росії і попросили про притулок. 

Як повідомлялося, новий уряд Фінляндії не планує відкривати кордон для російських туристів.

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Фінляндія Росія