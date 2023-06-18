Два человека добрались из РФ в Финляндию морем: попросили убежища

Два человека через Финский залив на лодке добрались до территориальных вод Финляндии и после встречи с пограничниками попросили об убежище.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Лица, гражданство которых не уточняется, утром в субботу пересекли морскую границу между Россией и Финляндией в Финском заливе, сообщила руководитель командного центра береговой охраны в Финском заливе Йоона Кастрен.

Пограничники остановили лодку и предъявили им обвинения в нарушении госграницы, начато предварительное расследование. В то же время, лица попросили об убежище.

В то же время, уголовный кодекс Финляндии не предусматривает наказания за нарушение госграницы, если подозреваемый в нарушении подает ходатайство о предоставлении убежища.

Отмечают, что ранее в июне было два таких случая на сухопутной границе в Южной Карелии – два человека пересекли восточную границу из России и попросили об убежище.

Как сообщалось, новое правительство Финляндии не планирует открывать границу для российских туристов.