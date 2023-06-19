Прем'єр Молдови: Заборонену партію "Шор" підтримували спецслужби третьої держави
Рішення Конституційного суду Молдови оголосити проросійську партію "Шор" поза законом підтверджує, що політична сила порушувала закон, діючи за підтримки спецслужб третьої держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідмляє "Європейська правда".
"Сьогоднішнє рішення Конституційного суду підтверджує, що партія "Шор" неодноразово порушувала закон і неодноразово піддавалася санкціям.
Ця партія отримувала підтримку, в тому числі фінансову, від спецслужб третьої держави з метою дестабілізації Республіки Молдова та захоплення нашого курсу на європейську інтеграцію", – написав Речан на своїй Facebook-сторінці, не уточнивши, про яку третю державу йде мова. Як відомо, партія "Шор" просуває проросійські настрої.
Речан додав, що рішення суду зміцнює демократію та верховенство права в Молдові.
"Ми сповнені рішучості реформувати правосуддя так, щоб закон був на чолі, а гідність громадян не була розтоптана корумпованими особами", – запевнив глава молдовського уряду.
Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".
Про роль партії "Шор" у розхитуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.