Премьер Молдовы: Запрещенную партию "Шор" поддерживали спецслужбы третьего государства

Решение Конституционного суда Молдовы объявить пророссийскую партию "Шор" вне закона подтверждает, что политическая сила нарушала закон, действуя при поддержке спецслужб третьего государства.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда подтверждает, что партия "Шор" неоднократно нарушала закон и неоднократно подвергалась санкциям.

Эта партия получала поддержку, в том числе финансовую, от спецслужб третьего государства с целью дестабилизации Республики Молдова и захвата нашего курса на европейскую интеграцию", – написал Речан на своей Facebook-странице, не уточнив, о каком третьем государстве идет речь. Как известно, партия "Шор" продвигает пророссийские настроения.

Речан добавил, что решение суда укрепляет демократию и верховенство права в Молдове.

"Мы полны решимости реформировать правосудие так, чтобы закон был во главе, а достоинство граждан не было растоптано коррумпированными лицами", – заверил глава молдавского правительства.

Конституционный суд Молдовы в понедельник, 19 июня, признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор".

О роли партии "Шор" в расшатывании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.