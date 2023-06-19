У Німеччині – масштабна пожежа в найбільшому парку розваг, ніхто не постраждав

У популярному парку розваг Europa Park, що в місті Руст німецької землі Баден-Вюртемберг, у понеділок спалахнула масштабна пожежа, через що всіх відвідувачів евакуювали, й парк тимчасово закрили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

За словами очевидця, пожежа сталась на атракціоні "Чарівний світ діамантів", який розташований в австрійській тематичній зоні парку. Йдеться про зону, де проходять американські гірки "Альпенекспрес" і "Вайлдвассербан".

Територія навколо цих атракціонів є однією з найстаріших у парку Europa Park. "Чарівний світ діамантів" – це штучно створена печера, через яку проходять американські гірки та водний атракціон.

Після пожежі, дим якої було видно здалеку, адміністрація евакуювала всіх відвідувачів і тимчасово закрила парк. Пізніше там додали, що парк відкриють завтра, у вівторок, у звичайному режимі.

Поліція міста Оффенбург пізніше повідомила, що пожежу в Europa Park локалізували, про постраждалих не повідомлялось. Що стало причиною займання, ще не розкривають.

Europa Park – найбільший парк розваг у Німеччині, розташований на території в майже 100 гектарів. У 2022 році його відвідали понад шість мільйонів людей.

У травні 2018 року там уже сталася велика пожежа, спричинена технічним дефектом, яка завдала мільйонних збитків. Того дня в парку перебували близько 25 тисяч відвідувачів, і так само ніхто не постраждав.