В Германии - масштабный пожар в крупнейшем парке развлечений, никто не пострадал

В популярном парке развлечений Europa Park, что в городе Руст немецкой земли Баден-Вюртемберг, в понедельник вспыхнул масштабный пожар, из-за чего всех посетителей эвакуировали, и парк временно закрыли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

По словам очевидца, пожар произошел на аттракционе "Волшебный мир бриллиантов", который расположен в австрийской тематической зоне парка. Речь идет о зоне, где проходят американские горки "Альпенекспресс" и "Вайлдвассербан".

Территория вокруг этих аттракционов является одной из старейших в парке Europa Park. "Волшебный мир бриллиантов" – это искусственно созданная пещера, через которую проходят американские горки и водный аттракцион.

После пожара, дым которого был виден издалека, администрация эвакуировала всех посетителей и временно закрыла парк. Позже там добавили, что парк откроют завтра, во вторник, в обычном режиме.

Полиция города Оффенбург позже сообщила, что пожар в Europa Park локализовали, о пострадавших не сообщалось. Что стало причиной возгорания, еще не раскрывают.

Europa Park – крупнейший парк развлечений в Германии, расположенный на территории в почти 100 гектаров. В 2022 году его посетили более шести миллионов человек.

В мае 2018 года там уже произошел крупный пожар, вызванный техническим дефектом, который нанес миллионные убытки. В тот день в парке находились около 25 тысяч посетителей, и так же никто не пострадал.