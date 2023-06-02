Голий чоловік вискочив на вівтар Собору Святого Петра на знак протесту проти війни в Україні

У четвер ввечері у Соборі Святого Петра у Ватикані чоловік роздягнувся догола і виліз на головний вівтар храму на знак протесту проти війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Il Messaggero.

Сцену протесту зняли на мобільні телефони вражені відвідувачі та поширили у соціальних мережах.

Фото оголеного протестувальника, яке поширили у соцмережах

Як пише видання, чоловік блискавичним стрибком зумів піднятися на головний вівтар, роздягнувшись повністю догола.

Присутні разом з жандармами негайно втрутилися і змусили чоловіка знову одягнутися, доставивши його до жандармерії для допиту та ідентифікації.

Під час свого протесту чоловік сказав, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами в Україні. Як стало відомо відомо виданню, автор цього неоднозначного жесту страждав від сильної депресії, аж до того, що завдавав собі мікрорани нігтями.

У Соборі Святого Петра таке відбувається не вперше. Зображення чоловіка, який ходив серед туристів з рюкзаком на плечах повністю оголений, облетіло світ у 2016 році. Його тоді також схопили і передали в жандармерію. Він виявився безхатченком із психічними розладами та був госпіталізований у психіатричне відділення лікарні Санто-Спіріто.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української "формули миру" від Ватикану.