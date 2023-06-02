Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в знак протеста против войны в Украине

В четверг вечером в Соборе Святого Петра в Ватикане мужчина разделся догола и вылез на главный алтарь храма в знак протеста против войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Il Messaggero.

Сцену протеста сняли на мобильные телефоны пораженные посетители и распространили в социальных сетях.

Фото обнаженного протестующего, которое распространили в соцсетях

Как пишет издание, мужчина молниеносным прыжком сумел подняться на главный алтарь, раздевшись полностью догола.

Присутствующие вместе с жандармами немедленно вмешались и заставили мужчину снова одеться, доставив его в жандармерию для допроса и идентификации.

Во время своего протеста мужчина сказал, что страдает из-за детей, которые погибают под российскими бомбами в Украине. Как стало известно изданию, автор этого неоднозначного жеста страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что наносил себе микрораны ногтями.

В Соборе Святого Петра такое происходит не впервые. Изображение мужчины, который ходил среди туристов с рюкзаком на плечах полностью обнаженный, облетело мир в 2016 году. Его тогда также схватили и передали в жандармерию. Он оказался бездомным с психическими расстройствами и был госпитализирован в психиатрическое отделение больницы Санто-Спирито.

Напомним, президент Владимир Зеленский после общения с Папой Римским Франциском заявил, что получил сигнал поддержки украинской "формулы мира" от Ватикана.