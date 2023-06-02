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Пожежа на будівництві в Римі: один загиблий, два десятки постраждалих

фото, відео
П'ятниця, 2 червня 2023, 20:22

На східній околиці Рима в п’ятницю вдень спалахнула пожежа у восьмиповерховому будинку, де тривав ремонт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Пожежа спалахнула незабаром після 14:00 (15:00) за Києвом, як припускають, унаслідок загоряння матеріалів сонячних батарей, після чого призвела до вибуху балонів із ацетиленом на будівельному майданчику.

Позаяк у будинку тривали ремонтні роботи, полум’я перекинулось на риштовання й охопило всі поверхи. Відразу ж піднявся густий стовп диму, який було видно з більшої частини міста.

На місце події вирушили шість пожежних бригад, а також карети швидкої, поліція та префект.

У результаті один чоловік 40-50 років загинув – імовірно, від удушення чадним газом. Ще дванадцять людей ушпиталили, з них троє – у тяжкому стані. Усього, за даними La Repubblica, постраждали близько 20 людей.

Через пожежу, за оцінками місцевої влади, довелось евакуювати близько ста людей. Для них місцева влада розгорнула наметові містечка.

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