Пожежа на будівництві в Римі: один загиблий, два десятки постраждалих

На східній околиці Рима в п’ятницю вдень спалахнула пожежа у восьмиповерховому будинку, де тривав ремонт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Пожежа спалахнула незабаром після 14:00 (15:00) за Києвом, як припускають, унаслідок загоряння матеріалів сонячних батарей, після чого призвела до вибуху балонів із ацетиленом на будівельному майданчику.

#Roma, dalle 13:50 sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’#incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso [#2giugno 15:00] pic.twitter.com/tlagc1nowU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2023

Позаяк у будинку тривали ремонтні роботи, полум’я перекинулось на риштовання й охопило всі поверхи. Відразу ж піднявся густий стовп диму, який було видно з більшої частини міста.

На місце події вирушили шість пожежних бригад, а також карети швидкої, поліція та префект.

#Roma, #incendio in zona Colli Aniene: rinvenuto il corpo di un uomo deceduto, soccorse 9 persone ferite. Fiamme sotto controllo, le squadre stanno ispezionando tutti gli appartamenti del palazzo per escludere la presenza di altri residenti coinvolti [#2giugno 16:00] pic.twitter.com/gIFmFb9Ws8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2023

У результаті один чоловік 40-50 років загинув – імовірно, від удушення чадним газом. Ще дванадцять людей ушпиталили, з них троє – у тяжкому стані. Усього, за даними La Repubblica, постраждали близько 20 людей.

Через пожежу, за оцінками місцевої влади, довелось евакуювати близько ста людей. Для них місцева влада розгорнула наметові містечка.