Пожар на стройке в Риме: один погибший, два десятка пострадавших

На восточной окраине Рима в пятницу днем вспыхнул пожар в восьмиэтажном доме, где шел ремонт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Пожар вспыхнул вскоре после 14:00 (15:00) по Киеву, как предполагают, в результате возгорания материалов солнечных батарей, после чего привел к взрыву баллонов с ацетиленом на строительной площадке.

#Roma, dalle 13:50 sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’#incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso [#2giugno 15:00] pic.twitter.com/tlagc1nowU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2023

Так как в доме продолжались ремонтные работы, пламя перекинулось на леса и охватило все этажи. Сразу же поднялся густой столб дыма, который был виден с большей части города.

На место происшествия отправились шесть пожарных бригад, а также кареты скорой, полиция и префект.

#Roma, #incendio in zona Colli Aniene: rinvenuto il corpo di un uomo deceduto, soccorse 9 persone ferite. Fiamme sotto controllo, le squadre stanno ispezionando tutti gli appartamenti del palazzo per escludere la presenza di altri residenti coinvolti [#2giugno 16:00] pic.twitter.com/gIFmFb9Ws8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2023

В результате один мужчина 40-50 лет погиб – предположительно, от удушения угарным газом. Еще двенадцать человек госпитализировали, из них трое – в тяжелом состоянии. Всего, по данным La Repubblica, пострадали около 20 человек.

Из-за пожара, по оценкам местных властей, пришлось эвакуировать около ста человек. Для них местные власти развернули палаточные городки.