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Пожар на стройке в Риме: один погибший, два десятка пострадавших

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Пятница, 2 июня 2023, 20:22

На восточной окраине Рима в пятницу днем вспыхнул пожар в восьмиэтажном доме, где шел ремонт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Пожар вспыхнул вскоре после 14:00 (15:00) по Киеву, как предполагают, в результате возгорания материалов солнечных батарей, после чего привел к взрыву баллонов с ацетиленом на строительной площадке.

Так как в доме продолжались ремонтные работы, пламя перекинулось на леса и охватило все этажи. Сразу же поднялся густой столб дыма, который был виден с большей части города.

На место происшествия отправились шесть пожарных бригад, а также кареты скорой, полиция и префект.

В результате один мужчина 40-50 лет погиб – предположительно, от удушения угарным газом. Еще двенадцать человек госпитализировали, из них трое – в тяжелом состоянии. Всего, по данным La Repubblica, пострадали около 20 человек.

Из-за пожара, по оценкам местных властей, пришлось эвакуировать около ста человек. Для них местные власти развернули палаточные городки.

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