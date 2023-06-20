Українці у Польщі назвали головні чинники повернення додому

Майбутнє членство у ЄС, об’єднання з родиною і можливості для гідного рівня життя є головними стимулами повернення додому українців, які зараз живуть і працюють у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Міграційною платформою EWL, Фундацією EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Так, очікуване членство України в ЄС є важливим мотивом для 57% опитаних, очікуване членство в НАТО – для 47% опитаних.

На рівні з членство у ЄС – прагнення бути поруч з родиною, яка залишається в Україні: цей чинник також назвали 57% опитаних серед тих, хто виїхав до Польщі через війну. Серед усієї вибірки цей чинник назвали важливим для себе 48%.

Для 54% важливим фактором є підвищення зарплат і покращення умов праці, а серед українців, які поїхали до Польщі саме для працевлаштування, його назвали 57% (серед тих, хто поїхав, рятуючись від війни – 48%).

Через погане знання польської мови з Польщі можуть поїхати 25% українців з тимчасовим захистом та 10% довоєнних мігрантів.

Дослідження показало, що попри те, що більшість працездатних українців, які опинилися у Польщі через війну, знайшли роботу (78%), майже 2/3 із них планують повернутися в Україну у найближчій перспективі (62%). З них кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення гарячої фази війни.

Нагадаємо, Євростат на кінець березня 2023 року нарахував у країнах ЄС 3,9 млн українців, які скористалися статусом тимчасового захисту.

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