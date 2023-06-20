Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения домой

Будущее членство в ЕС, объединение с семьей и возможности для достойного уровня жизни являются главными стимулами возвращения домой украинцев, которые сейчас живут и работают в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Так, ожидаемое членство Украины в ЕС является важным мотивом для 57% опрошенных, ожидаемое членство в НАТО – для 47% опрошенных.

На уровне с членством в ЕС – стремление быть рядом с семьей, которая остается в Украине: этот фактор также назвали 57% опрошенных среди тех, кто уехал в Польшу из-за войны. Среди всей выборки этот фактор назвали важным для себя 48%.

Для 54% важным фактором является повышение зарплат и улучшение условий труда, а среди украинцев, которые поехали в Польшу именно для трудоустройства, его назвали 57% (среди тех, кто уехал, спасаясь от войны – 48%).

Из-за плохого знания польского языка из Польши могут уехать 25% украинцев с временной защитой и 10% довоенных мигрантов.

Исследование показало, что несмотря на то, что большинство трудоспособных украинцев, оказавшихся в Польше из-за войны, нашли работу (78%), почти 2/3 из них планируют вернуться в Украину в ближайшей перспективе (62%). Из них каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения горячей фазы войны.

Напомним, Евростат на конец марта 2023 года насчитал в странах ЕС 3,9 млн украинцев, которые воспользовались статусом временной защиты.

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