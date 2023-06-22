Глава МЗС Дмитро Кулеба у переговорах з міжнародними партнерами наголошує, що Україна проводитиме контрнаступи, доки не вижене Росію зі своєї території.

Про це він розповів у інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

"Не треба мислити лише цим контрнаступом. Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території", – сказав міністр.

Він зауважив, що для можливих наступних кампаній Україні так само знадобиться зброя, зокрема, танки, БТР та інша техніка.

"Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну – слава Богу, всім подякуємо. Але війна – це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", – сказав глава МЗС.

Він також зауважив, що з деяких країн надходять сигнали про те, що Україна повинна зробити максимум у цьому контрнаступі.

У той самий час, за словами міністра, з жодної країни немає сигналу про те, що якщо "до осені не досягнете вирішального успіху, все закінчиться, ми вмиваємо руки".

"Але в кожній країні йде прорахунок: там вибори наближаються, десь на складах закінчилися снаряди, які можна передати Україні, а заводи не встигають виробити нові. Така логіка є, але ми на неї, в гарному сенсі цього слова, не ведемося", – сказав Кулеба.

За даними джерел телеканалу CNN, початок контрнаступу України не виправдав очікувань Заходу, але там "зберігають оптимізм".

У Пентагоні, коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.