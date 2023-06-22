Глава МИД Дмитрий Кулеба в переговорах с международными партнерами отмечает, что Украина будет проводить контрнаступления, пока не выгонит Россию со своей территории.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", сообщает "Европейская правда".

"Не надо мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать Россию с нашей территории", – сказал министр.

Он отметил, что для возможных следующих кампаний Украине так же понадобится оружие, в частности, танки, БТР и другая техника.

"Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину – слава Богу, всех поблагодарим. Но война – это такая штука, где должен думать на два-три шага вперед", – сказал глава МИД.

Он также отметил, что из некоторых стран поступают сигналы о том, что Украина должна сделать максимум в этом контрнаступлении.

В то же время, по словам министра, ни из одной страны нет сигнала о том, что если "до осени не достигнете решающего успеха, все закончится, мы умываем руки".

"Но в каждой стране идет просчет: там выборы приближаются, где-то на складах закончились снаряды, которые можно передать Украине, а заводы не успевают произвести новые. Такая логика есть, но мы на нее, в хорошем смысле этого слова, не ведемся", – сказал Кулеба.

По данным источников телеканала CNN, начало контрнаступления Украины не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм".

В Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что у украинских сил есть необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.