Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну

Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.

Про це повідомили у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Щоб боротися з обходом санкцій, ЄС посилює двосторонню і багатосторонню співпрацю з третіми країнами й технічну допомогу. У ситуаціях, коли співпраця не допоможе досягти результату, ЄС планує "швидкі, пропорційні і точкові дії… у формі відповідних індивідуальних заходів у відповідь на участь операторів третіх країн в обході санкцій".

Якщо після індивідуальних заходів і подальшої взаємодії сторін проблема залишатиметься значною і системною, ЄС допускає "заходи на крайній випадок" та може обмежити продаж, постачання, передачу чи експорту товарів і технологій, які вже заборонено ввозити до Росії, зокрема тих, що можуть використовуватися для ведення війни, до третіх країн, щодо яких спостерігають "постійний і особливо високий ризик" використання для обходу санкцій.

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного пального – для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК – до них застосують суворіші експортні обмеження. Серед іншого, це чотири іранських виробники дронів, які постачають їх до Росії, а також компанії з третіх країн, яких допомагають Росії обходити торгові обмеження, та кілька російських компаній, які виробляють електроніку для російського ВПК.

У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися Росією для військових потреб. До переліку увійшли: електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості та морське обладнання.

Рада ЄС розширила призупинення ліцензій на мовлення ще на п’ять медіа як такі, що прямо або опосередковано підконтрольні РФ і використовуються для маніпулятивного подання інформації: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

ЄС розширив заборону на перевезення товарів у ЄС автодорожним транспортом причепами і напівпричепами, які зареєстровані у Росії – навіть якщо сама фура-перевізник зареєстрована не в РФ.

У зв’язку зі спробами обману для обходу санкцій з боку суден, які возять сиру нафту і нафтопродукти, у порти і шлюзи ЄС забороняють доступ будь-яким суднам, що здійснюють перевалку із судна на судно, за наявності у відповідних органів достатніх підозр, що цей корабель або порушує санкції на імпорт російської нафти і нафтопродуктів до ЄС, або перевозить сиру російську нафту і нафтопродукти, куплені дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.

Такі ж обмеження загрожують суднам, щодо яких компетентні органи мають підстави підозрювати незаконне втручання у навігаційну систему під час перевезення російської нафти і нафтопродуктів.

Завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.

Запроваджуються також персональні санкції проти низки осіб і компаній.

Відповідні акти невдовзі опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, посли ЄС тижнями не могли узгодити позиції щодо нового пакета санкцій – це вдалось зробити лише 21 червня.

Основна причина затримки полягала у тому, що Греція та Угорщина протестували проти внесення Україною деяких з їхніх компаній до списку "спонсорів війни". Афіни і Будапешт хотіли, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку.